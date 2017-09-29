С 1 октября в Украине пройдет месячник добровольной сдачи оружия
2017-09-29 10:15
С 1 октября в Украине пройдет месячник добровольной сдачи оружия
Месячник стартует 1 октября, он продлится месяц.
С 1 октября в Украине пройдет месячник добровольной сдачи оружия, передает Rus.Media.
“Месячник стартует 1 октября, он продлится месяц. Максимальное наказание за незаконное владение оружием – лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Если в течение этого месяца граждане добровольно сдадут оружие и боеприпасы, которые хранятся незаконно, то они освобождаются от уголовной ответственности”.
“Согласно плану основных мероприятий Нацполіції на 2017 год на территории Украины, Киева проводится месячник добровольной сдачи оружия. Целью данного месячника является изъятие незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств, а также других опасных материалов. С этой целью граждане могут обратиться в отделы Нацполіції, территориальных подразделений, отдела контроля за оборотом оружия в Киеве, граждане могут обращаться в любое время”, – отметил в эфире “112 Украина” начальник отдела контроля за оборотом оружия Вячеслав Савченко.
Также в полиции добавили, что граждане реагируют активно, в апреле этого года уже проводился месячник добровольной сдачи оружия.
“Во время его проведения было сдано большое количество оружия – более 570 единиц оружия, это нарезное армейских образцов, охотничье, холодное, также было сдано большое количество гранат, боеприпасов, снарядов, свыше 10 тыс. патронов различного калибра”, – добавил Савченко.