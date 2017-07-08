С 1 июля будущие водители будут сдавать экзамены за новыми экзаменационными вопросами по ПДД
Главный сервисный центр МВД презентовал новые экзаменационные вопросы по знаниям Правил дорожного движения, по которым с 1 июля будут сдавать экзамены для получения удостоверения водителя.
Также сегодня проверить свою подготовку к экзамену можно бесплатно на официальном сайте ГСЦ МВД (hsc.gov.ua).
Обновление теоретической части экзамена является одним из важнейших шагов внедрения новых стандартов сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Теперь человек не будет иметь таких проблем, как несоответствие вопроса категории, низкое качество изображения на иллюстративных материалах к вопросу, не будет делать ошибок в случае наличия двух правильных ответов, сложных или запутанных формулировок
«В новых тестах вопросы актуализировали, исправив их в соответствии с современной ситуации на дорогах, больше внимания уделили практическим навыкам, которые понадобятся будущим водителям во время управления транспортным средством. Кроме этого, вопрос сгруппировали согласно категорий удостоверение водителя. Таким образом, водителям легковых автомобилей, например, не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусами или грузовиками. Вопросы теста ориентированы на то, чтобы человек, выучивший правила дорожного движения, могла легко ответить на них. А до конца 2017 года запланировано внедрение усиленного контроля над процессом сдачи экзаменов – фото – и видеофиксация», – отмечает начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Других изменений теоретическая часть экзамена не претерпела: тест продлится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые выбираются системой рандомно (случайно).
Поэтому заучить экзаменационный билет теперь не удастся. Тест содержит вопросы по 4 тематическим категориям: 10 вопросов из правил дорожного движения, 4 вопрос – из строения и эксплуатации транспортных средств, 4 вопрос – по основам безопасности движения и 2 вопросы – по оказанию первой медицинской помощи.
Над разработкой новых вопросов работала экспертная группа, в состав которой вошли представители профильных организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей, специалисты общественных организаций профильного направления и сотрудники Главного сервисного центра МВД. Всего было сформировано и обработано более 2000 вопросов, которые со временем будут обновляться и дополняться.
В течение марта и апреля в Главный сервисный центр МВД впервые провел открытое онлайн-обсуждение. Всего в обсуждении приняли участие 10 706 человек украинцев – среди них и преподаватели профильных учебных заведений, и рядовые граждане. В среднем ежедневно поступало около 100 предложений. Экспертной группой было обработано 3 500 отзывов и внесено 800 поправок к вопросам с целью устранения двусмысленности вопросов или вариантов ответов.
С 1 июля граждане также впервые смогут открыто просматривать тесты и проверять свои знания на сайте Главного сервисного центра МВД в онлайн-режиме.
А после завершения обучения в заведении по подготовке и переподготовке водителей смело идти сдавать экзамен до сервисных центров МВД. По состоянию на июнь 2017 года стоимость сдачи теоретического и практического экзаменов составляет 26 гривен, а бланк удостоверения водителя стоит 201 грн. Поэтому все работники сервисных центров МВД обращают внимание на то, что не надо обращаться к сторонним лицам, которые могут ввести вас в заблуждение или обмануть при получении этой услуги.
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