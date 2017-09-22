Русски актеры угрожают нацбезопасности Украины – СБУ предоставила список
2017-09-22 19:23
Русски актеры угрожают нацбезопасности Украины – СБУ предоставила список
Министерство культуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.
Министерство культуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.
Этот перечень составлен на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, говорится на сайте ведомства, передает Rus.Media.
В министерстве сообщили – если одним из участников фильма является лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, ленте будут отказывать в праве распространения на территории Украины.
Если такое право уже было предоставлено – его действие приостановят. Это определено законом “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины”
Для выполнения упомянутого закона, СБУ предоставила Минкультуры список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, а именно:
Айгумов Айгум Ельдарович
Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17)
Батурина Елена Николаевна
Безруков Сергей Витальевич
Белоцерковская Екатерина Ивановна
Быстрицкая Элина Авраамівна
Бледанс Эвелина Вісвальдівна
Богачева Ирина Петровна
Бондарчук Наталья Сергеевна
Бондарчук Федор Сергеевич
Бородай Александр Юрьевич
Бортко Владимир Владимирович
Боярский Михаил Сергеевич
Бурляев Николай Петрович
Булаткін Егор Николаевич (с 20.09.17)
Варлей Наталья Владимировна
Василевский Александр (с 20.09.17)
Віхлянцев Руслан Эдуардович (из 20.09.17)
Газманов Олег Михайлович
Гальцев Юрий Николаевич
Гафт Валентин Иосифович
Гергіїв Валерий Абисалович
Гостюхин Владимир Васильевич
Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17)
Грачевский Борис Юрьевич
Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17)
Демьян Иван Константинович (с 20.09.17)
Фред Дерст
Жерар Депардье
Зайцев Андрей Николаевич
Зайцева Надежда Андреевна
Инин Аркадий Яковлевич
Калина Виктор Владимирович
Кара Юрий Викторович
Карпов Савва Валерьевич
Клебанов Игорь Семенович
Клюев Борис Владимирович
Кобзон Иосиф Давыдович
Коваленко Андрей Алексеевич
Кокшаров Дмитрий Михайлович
Кочетков Алексей Владимирович
Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17)
Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17)
Кучеренко Владимир Александрович
Кустурица Эмир (с 20.09.17)
Лаврентьев Клим Анатольевич
Лановой Василий Семенович
Лебединский Виктор Викторович
Лепсверідзе Григорий Викторович
Лещенко Лев Валерьянович
Ливанов Аристарх Евгеньевич
Лужина Лариса Анатольевна
Лунгин Павел Семенович
Майданов Денис Васильевич
Марчуков Андрей Владиславович
Маховиков Сергей Анатольевич
Махров Алексей Михайлович
Мгоян Зарифа Пашаєвна
Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17)
Мельникова Анастасия Рюріковна
Мерзликин Андрей Ильич(с 20.09.17)
Михайлов Александр Яковлевич
Милованов Леонид Петрович
Миров Натан(с 20.09.17)
Михал Павінські
Морихиро Ивата
Мунібаєв Руслан Рушанович
Назаров Юрий Владимирович
Нагибин Денис Олегович
Нестеренко Василий Игоревич
Назмутдинов Булат Венерович
Новик Вадим Валерьевич(с 20.09.17)
Нуриев Давид Борисович(с 20.09.17)
Охлобыстин Иван Иванович
Олейник Алексей Алексеевич
Пьеха Станислав Пятрасович
Палей Андрей Єдуардович
Панин Алексей Вячеславович(с 20.09.17)
Панкратов Александр Васильевич
Паталах Артур Михайлович
Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17)
Пенкин Сергей Михайлович
Перфилова Валерия Юрьевна
Петров Юрий Алексеевич
Поляков Юрий Михайлович
Порєченков Михаил Евгеньевич
Пригожин Иосиф Игоревич
Расторгуев Николай Вячеславович
Розенбаум Александр Яковлевич
Рой Джонс (младший)
Самойлов Вадим Рудольфович
Сигал Стивен (с 20.09.17)
Смирнов Александр Александрович
Стариков Николай Викторович
Стеблов Евгений Юрьевич
Табаков Олег Павлович
Талызина Валентина Илларионовна
Тамбіянц Юлиан Григорьевич
Теличкина Валентина Ивановна
Трофимов Сергей Вячеславович
Тюрина Ирина Анатольевна(с 20.09.17)
Федоров Евгений Алексеевич
Хазин Михаил Леонидович
Харатьян Дмитрий Вадимович
Холмогоров Егор Станиславович
Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16)
Черников Никита Олегович (с 20.09.17)
Чичерина Юлия Дмитриевна
Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17)
Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17)
Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17)
Шахназаров Карен Георгиевич
“По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться”, – говорится в сообщении.