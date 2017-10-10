Руководство Украины поздравило народная артистка и золотой голос Украины Нина Матвиенко с днем рождения
2017-10-10 10:54
Руководство Украины поздравило народная артистка и золотой голос Украины Нина Матвиенко с днем рождения
Глава государства отметил, что ее голос невозможно не узнать из миллионов голосов.
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Высшее руководство Украины поздравило народная артистка и золотой голос Украины Нина Матвиенко с днем рождения, который сегодня отмечает 70-летие, передает Rus.Media.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что ее голос невозможно не узнать.
“Ее неповторимый голос мы безошибочно узнаем среди миллионов голосов. Сегодня день рождения у нашего “соловья” – Нины Матвиенко. Она для всего мира давно стала олицетворением украинской народной песни. Искренние поздравления и многая лета”, – написал на своей странице в Facebook глава государства.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман в соцсети поздравил легендарную украинскую певицу.
“Сегодня юбилей у легендарной Нины Матвиенко! Поздравляю золотой голос Украины! Вдохновения и крепкого здоровья”, – говорится в его сообщении.
Матвиенко советская и украинская певица, народная артистка Украины, лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1988), Герой Украины (2006). С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская Камерата”.
Также артистка снялась почти в десяти фильмах.
Как сообщалось, недавно Нина Матвиенко в изысканном наряде покорила неувядающей красотой. Артистка появилась на публике в белом платье с вышивкой.