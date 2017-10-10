Руководителем следственных Ивано-Франковска стала 30-летняя девушка
2017-10-10 09:23
Руководителем следственных Ивано-Франковска стала 30-летняя девушка
Коллеги отметили профессионализм Виктории, а журналисты – привлекательную внешность.
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Руководителем следственных Ивано-Франковска стал 30-летняя девушка, передает Rus.Media. Виктория Самокищук заменила на посту Ярослава Кульчицкого, который перешел в следственное управление Национальной полиции.
До нового назначения Вктория была заместителем начальника следственного отделения отдела полиции города Коломыя.
Стаж работы Виктории в следственных органах более десяти лет. Пресс-секретарь Национальной полиции в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик отметила профессионализм девушки. Украинские СМИ, в свою очередь, обратили внимание на молодость и привлекательную внешность нового руководителя. Согласно декларации, Виктория владеет авто FORD Escort 1996 года выпуска.