Руины и горы мусора: разграбленный особняк Пшонки показали в сети (видео)
2017-09-30 20:50
Руины и горы мусора: разграбленный особняк Пшонки показали в сети (видео)
Дом Пшонки грабили в течение трех лет.
Три года разворовывали, а сейчас взяли под охрану и тщательно украшают. Заброшенные поместья бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына (обоих разыскивает украинское правосудие) передали на хранение обществу «Межигорье».
Навести там порядок планируют уже через месяц, пишет Rus.Media.
Про бывшего хозяина напоминают разве что фото на полу. На весь дом – один стул, и тот сломан. На стенах вывернутые розетки, сорванная плитка, выбиты стекла и мраморные подоконники. Горы мусора. Полная разруха. Виновных никто не ищет.
Новая охрана живет в вагончике на улице. В ближайшую неделю здесь должны провести электричество, подключить воду. Работают те, кто сохранил «Межигорье» Януковича. Комендант говорит, всего у него 250 сотрудников, платит им от 5000 грн зарплаты, а зарабатывают на туристах, до 4 млн грн ежемесячно. В восстановление владений Пшонки они планируют вложить средства с экскурсий.