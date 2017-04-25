Рыбоохранный патруль «вылавливает» рыбаков-браконьеров по всем водоемах области
С 25 апреля 2017 на Черниговщине начал работу рыбоохранный патруль. Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Черниговской области (Черниговский рыбоохранный патруль) является территориальным органом Госрыбагентства Украины), действует в составе Госрыбагентства как отдельное структурное подразделение. Основная задача рыбоохранного патруля – обеспечение на водоемах Черниговщины эффективной системы контроля за использованием и воспроизводством водных биоресурсов и борьбы с браконьерством. По результатам конкурса отобраны на должности 12 государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов “рыбоохранных патруль», которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области. Ожидается, что уже в ближайшее время эффективность реформы в регионе будет доказана на практике. Государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля открыты к диалогу с рыбаками и общественностью. В режиме консультирования граждан и фиксации обращений по вероятных нарушений рыбоохранного законодательства в Черниговском рыбоохранных патрули в режиме 24/7 (круглосуточно 7 дней в неделю), функционирует «горячая» линия тел. 0991121344 и (0462) 937557. Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства просим всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Черниговщины, звонить на номера «горячей линии» в ту самую минуту, когда увидели правонарушения. Черниговский рыбоохранный патруль искренне надеется на сотрудничество с неравнодушными гражданами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым