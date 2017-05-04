Рыбный патруль наловил браконьеров
Майские праздники не прошли «улова» для государственных инспекторов Черниговского рыбоохранного патруля. В ходе рыбоохранного рейда 1 мая на р. Днепр возле с. Пустыньки в 23.20 инспекторы совместно с правоохранителями задержали двух жителей Чернигова, которые поздней поры ловили рыбу жаберных сеткой, что запрещено орудием лова. «Улов» оказался на удивление удачный – аж 86 кг рыбы. Среди выловленной рыбы были: лещ – 40 шт., белизна – 1 шт., Судак – 1 шт., Серебряный карась – 15 шт. Будет стоить рыбка браконьерам 7820 грн. Этой же ночью на заливе р. Десна возле с. Соколовка Козелецкого района задержан также двух жителей Чернигова, которые незаконным образом – 2 жаберных сетками – выловили 36 шт. синца общим весом 4,5 кг. Причиненный ущерб в размере 3100 грн придется заплатить горе-рыбакам из собственного кармана. Составлены протоколы об административных правонарушениях направлены в Черниговский и Козелецкого районных судов для привлечения правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству. Черниговский рыбоохранный патруль просит обо всех фактах браконьерства сообщать по телефонам «горячей линии» тел.0991121344 и (0462) 937557 круглосуточно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым