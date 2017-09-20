Рыбный день: поймали еще одного браконьера (Фото)
20.09.2017 | Новости | 1 комментарий|
65 килограммов рыбы выловил житель Нежина на озере близ села Кладькивка Куликивского района.
Мужчина ловил щук, линей, карасей, плотвы и плоскірок четырьмя ядерными сетками. Не успел забрать трофеи домой, как возле озера его задержали работники сектора водной полиции ГУНП в Черниговской области совместно с рыбоохранным патрулем. Составили протоколы и подготовили материалы уголовного дела по статье 249 УК.
Полицейские подсчитали, что нежинец нанес ущерб государству на сумму свыше 14 с половиной тысяч гривен.
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Руслан