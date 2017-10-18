Рыбные дни: рыбаки-нарушители нанесли ущерб на 17 тысяч гривен (Фото)
Вблизи с. Макошино днем 13 октября Черниговским рыбоохранным патрулем задержали местного жителя, который нарушал правила рыболовства. Мужчина с помощью запрещенного орудия лова – сетки «топтухи» – выловил 200 шт. карасей серебристых, причинив ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 3 400 грн.
Того же дня вечером на забоці г. Десна обнаружен мужчина, который сеткой зяберною выловил 8,3 кг рыбы. Убытки составляли 8 755 грн. Нарушение произошло вблизи с. Купчичі Сосницкого района.
Также во время рейда на озере возле с. Гнатовка задержан житель г. Шостка, который с помощью сетки зяберної успел наловить рыбы, причинив ущерб на 459 грн.
Уже 15 октября рыбоохранным патрулем на озере Близне вблизи с. Гнатовка выявлено браконьера. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью сетки зяберної. Убытки по данному факту составили 5 066 грн.
На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.4 ст.85 Куоап. Материалы дел направлены в Менского, Новгород-Северского и Сосницкого районных судов Черниговской области для привлечения правонарушителей к ответственности, согласно действующему законодательству.
Источник: Черниговский рибоохоронний патруль
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