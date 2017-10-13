Розовый цвет больше не “женский”
Во время исследований ученым удалось выяснить, что ассоциировать розовый цвет с девушками и женщинами — неправильно. Мало того: с самого начала такое распределение было ошибочным.
Ученый Гэвин Эванс выяснил, что к концу XIX века существовали рекомендации о том, в какого цвета одежду необходимо одевать мальчиков и девочек. Для мужского пола лучшим оттенком был розовый, а для женского — синий. Это связано с историческим моментом: Дева Мария носила синий одежду, а розовый был альтернативой красного.
До середины ХХ века рекламные кампании начала вести активное позиционирование розового как женского цвета. Эта идея стала настолько популярной, что все начали в это верить. Однако с научной точки зрения, нет никаких объяснений относительно идентификации цвета для разных статей, пишет gogetnews.info.