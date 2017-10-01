Рождение ребенка отбрасывает женщину на 6 лет назад
Новое исследование, проведенное по заказу компании Easy Offices, показало, что рождение ребенка в плане карьеры отвергает женщину на 6 лет назад. Из-за рождения ребенка женщина теряет возможности повышения. Кроме того, у нее могут появиться проблемы с коллегами. За время пребывания женщины в отпуске по уходу за ребенком на работе происходят изменения. Кроме того, приоритеты самой женщины могут поменяться.
50% опрошенных женщин признали: рождение ребенка негативно повлияло на их карьеру. 42% считали, что, вероятно, занимали бы более высокую должность, если бы у них не было детей, сообщает
Кроме того, многие работающие матери пожаловались на дискриминацию после рождения ребенка. Некоторые боялись возвращаться на работу после беременности и родов, а трое из каждых 10 работающих матерей столкнулись с негативной реакцией коллег на необходимость взять отпуск по уходу за ребенком. Более четверти участниц страдали от одиночества на работе после возвращения.
По словам матерей, все нормализовалось примерно через 13 месяцев. Однако также исследователи выяснили, что многие женщины освободились после рождения ребенка, ведь совмещать материнство с работой оказалось слишком сложно, пишет nastroenie.com.