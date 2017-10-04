Розенко рассказал, когда введут накопительную пенсионную систему
2017-10-04 16:47
Розенко рассказал, когда введут накопительную пенсионную систему
Власть должна вводить накопительную систему в 2006-2007 годах, но это постоянно откладывалось из-за политических решений.
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Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что накопительная пенсионная система может быть внедрена в Украине с 2019 года .
Об этом он сообщил 4 октября после заседания правительства, передает Rus.Media.
Розенко отметил, что власть не допустит переноса сроков внедрения накопительной системы. По его словам, система не предусматривает дополнительного налогового давления на граждан и бизнес.
“Власть должна вводить накопительную систему в 2006-2007 годах, но это постоянно откладывалось из-за политических решений. Я уверен, что мы не допустим перенос сроков внедрения накопительной системы. Это и будет окончательная пенсионная реформа”, – подчеркнул вице-премьер-министр.