Розенко объяснил, когда в Украине все пенсии пересчитают
2017-10-04 16:51
Розенко объяснил, когда в Украине все пенсии пересчитают
Пенсии для 4 млн украинцев в результате реформы вырастут впервые за пять лет.
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Перерасчет всех пенсий будет осуществлен с 1 октября 2017 года, передает Rus.Media. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина.
“Все перерасчеты будут осуществлены с 1 октября 2017 года”, – сказал вице-премьер, уточнив, что пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, получат свое повышение за октябрь в ноябре.
Розенко отметил, что после осовременивания пенсии 4 миллионов пенсионеров вырастут на сумму от 300 грн до 1000 грн.
“Пенсия рассчитывается для каждого индивидуально. В результате осовременивания пенсия около 4 млн пенсионеров, для которых в течение последних 5 лет не происходило никакого повышения, вырастет (на сумму – Ред.) От 300 грн до 1000 грн”, – рассказал министр.
Вице-премьер-министр также отметил, что с 1 октября 2017 года увеличится и размер минимальной пенсии.
“Вторая категория – это пенсия, которая зависит от минимальной. Верховная Рада предложила, и правительство это поддержало, повышение размера минимальной пенсии с 1 октября до 1452 грн. У нас около 7 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной”, – пояснил Розенко.
По его словам, пенсионеры, которые получали пенсию в 949 грн, с 1 октября 2017 года получать пенсию в размере 1 373 грн.
Согласно украинскому законодательству, в стране существуют три уровня пенсионной системы – солидарный, накопительный и добровольный накопительный:
– солидарный уровень работает уже много десятилетий: работающие граждане наполняют из своих зарплат в Пенсионный фонд, который выплачивает эти деньги пенсионерам;
– накопительный предусматривает, что каждый украинец со своей зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого потом сам же будет получать “дополнительную” пенсию. За хранение средств на этом счете отвечает государство, а все пенсионные фонды, которые будут участвовать в системе, должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов физлиц;
– добровольный накопительный уровень, как и солидарен, уже работает в Украине. Он подразумевает наличие частных пенсионных фондов, с помощью которых можно собрать деньги на старость. Однако особенно популярности третий уровень пенсионной системы у украинцев не получил – в частных фондах держат деньги меньше миллиона граждан.