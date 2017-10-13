Роуз Макгавен впервые заговорила о том, что Вайнштейн изнасиловал ее
2017-10-13 13:50
Роуз Макгавен впервые заговорила о том, что Вайнштейн изнасиловал ее
Звезда сериала “Все женщины – ведьмы” Роуз Макгавен, которая одной из первых заявила о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, подробнее рассказала о насилии.
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Так, Роуз, которая делилась, что Харви причинив ей вред, и которую сама – не говорила, впервые призналась, что кинопродюсер изнасиловал ее. Об этом Макгавен написала в своем Twitter, передает Rus.Media.
Более того, звезда сообщила, что пережитое насилие она рассказала основателю кинокомпании Amazon Studios Джеффу Безосу. Однако тот проигнорировал ее жалобы.
“Джеффе Безос, я говорила председателю вашей студии о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна в мою сторону. Говорила, что Харви изнасиловал меня. Я повторяла это снова и снова. Он сказал, что это не доказано. Но я ответила, что я и есть доказательство”, – написала Макгавен в микроблоге.
“1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof.”
В прошлом году в одном из интервью актриса рассказывала, что подверглась сексуальному насилию со стороны кинопродюсера, имени которого тогда не назвала. После “инцидента в гостиничном номере” Вайнштейн заключил соглашение с Макгавен. От компании Вайнштейна Роуз получила 100 тысяч долларов и подписала соглашение о неразглашении.
“Теперь представьте себе его огромное лицо и тело, напоминающее монстра, который приближается к вам. За одну секунду ваша жизнь перестает быть вашим. Вы пропали”, – рассказывала тогда звезда.
Также актриса сообщила, что после того, как пожаловалась основателю Amazon Studios на Вайнштейна, кинокомпания закрыла ее шоу. И это при том, что Макгавен после всего сама захотела забрать сценарий.
“Я позвонила своему адвокату и сказала, что хочу вернуть свой сценарий, но прежде чем я это сделала, у Amazon Studios сообщили, что мое шоу закрыли”, – поделилась Макгавен.
Теперь звезда намерена восстановить справедливость и разоблачить основателя Amazon, который, по ее признанию, все знал и продолжал спонсировать проекты Харви.