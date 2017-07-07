Рота «Чернигов» пополнилась новыми бойцами (Фото)
После окончания 48-дневного курса подготовки в тренинговом центре ГУНП в Черниговской области шестеро парней и трое девушек приняли присягу полицейского и приступили к несению службы в рядах роты патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов».
5 июля курсанты сдали экзамены и присягнули на верность украинскому народу. В апреле полиция Черниговщины объявила конкурс на набор бойцов в роту патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов». Желание одеть форму и связать свою судьбу с полицией изъявило желание около сотни претендентов. После придирчивого жесткого отбора к обучению приступило 12 курсантов, успешно окончивших курс обучения девять.
Трое кандидатов честно признались себе, что не выдержат такой нагрузки и регулярных поездок в зону проведения антитеррористической операции, поэтому «сошли с дистанции». Другие курсанты получили достаточный уровень теоретической и практической подготовки, чтобы уже совсем скоро с оружием в руках отправиться на Донбасс.
«Мы их очень ждали, потому что они нам нужны, как вода и воздух. Планируем взять над каждым курсантом шефство. Две недели они будут нести службу непосредственно в Чернигове, а в конце июля поедут в зону проведения антитеррористической операции. Служба интенсивная: после возвращения с Донбасса парни и девушки отдыхают 10 дней, а потом несут службу в Чернигове, где привлекаются к охране публичного порядка. Через два месяца снова едут в зону АТО. Не каждый выдержит такой распорядок», — рассказывает командир роты «Чернигов» подполковник полиции Николай Масляный.
Бойцы прошли сокращенное обучение, но на качество знаний это не повлияло. За 2,5 месяца ребята научились всему, что должен знать полицейский спецназовец. Учитывая то, что они будут нести службу в зоне проведения антитеррористической операции, основной акцент при обучении делался на отработке тактической, физической и огневой подготовки.
«Эта группа небольшая, поэтому внимание было уделено каждому. Преподаватели вложили в них душу, чтобы подготовить их к условиям, в которых окажутся бойцы. Главная задача – чтобы ребята вернулись домой живыми. Сокращенная программа была полностью компенсирована интенсивностью. Кроме основных занятий, курсанты получали и внеурочные. Да и сами они часто проявляли интерес к дополнительным занятиям. Прошли курс медицинской подготовки, во время которой мы тесно сотрудничали с скорой медицинской помощью и ведомственной поликлиникой. В итоге экзамены были сданы с хорошими результатами», — резюмирует заместитель начальника тренингового центра майор полиции Дмитрий Фесенко.
Да и сами курсанты остались в восторге от обучения. Говорят, что если бы была возможность, то еще продолжали бы обучение.
«На протяжении всего периода мы активно работали с утра до вечера. Упор был на огневую тактику. Работали в тире, ездили на стрельбища. Изучили пистолеты и автоматы различных модификаций. Мы прошли физическую подготовку, учились коммуницировать с гражданами, изучали юридические тонкости, как вести себя в экстремальных условиях и тому подобное. Хочу сказать спасибо нашим преподавателям, потому что во рту были девушки, но они нашли к нам подход», — говорит рядовой полиции Марина Якубец.
Сейчас нуждаются в свежих полицейских кадров не только на Черниговщине, а во всех областях Украины, поэтому в ближайшее время будут объявлены новые конкурсы.
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