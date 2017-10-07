Рост Шумахера в коми уменьшилось до 160 см, а вес — 45 кг
2017-10-06 22:02
Рост Шумахера в коми уменьшилось до 160 см, а вес — 45 кг
Портал Auto-bild сообщил подробности о состоянии здоровья известного немецкого пилота “Формулы-1? — Михаэля Шумахера.
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По данным румынских журналистов, Шумахер находится в коме, но организм легендарного спортсмена все еще борется за жизнь.
Ранее сообщалось, что немецкий пилот пошел на поправку, реагирует на происходящее вокруг него и узнает родных. Однако, судя по последним данным, положение дел, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас Шумахер 24 часа в сутки подключен к аппарату дыхания и круглосуточно находится под пристальным вниманием нескольких врачей. А от его чемпионской физической формы не осталось и следа: рост со 174 сантиметров уменьшился до 160, а вес с 74 до 45 килограммов.
— К сожалению, он в коме, но из последних сил борется за жизнь, — цитирует издание одного из членов семьи гонщика. — Все близкие постоянно рядом с ним, однако видеть то, что происходит очень трудно.
Недавно появилась информация, согласно которой семья Шумахера приняла решение о переводе Михаэля в знаменитую клинику, расположенную в Далласе.