Российские СМИ агрессивно отреагировали на рекомендации Романовой (Видео)
В Киеве подготовили советы для участников и гостей конкурса «Евровидение-2017». Россия моментально видрегувала на такие пожелания. Черниговский нардеп Анна Романова разместила в аккаунте Facebook несколько страниц из брошюры для туристов и гостей «Евровидения-2017». Как пишет народная избранница, «основная причина, почему иностранцы не ездят в Украину – страх … Войны, бандитов, терактов,« нацистов / фашистов »… и еще много чего …». Чтобы иностранцы перестали бояться и комфортно в стране, «о которой слышали так много мифов и дезинформации» – она с командой единомышленников, занятых развитием украинской индустрии гостеприимства, представляет «уникальный англоязычный буклетик». Одна из рекомендаций иностранцам – избегать темы украинской-российских отношений. По ее словам, информационный буклет, подготовленный к «Евровидению», содержит 23 советы для гостей конкурса, список необходимых телефонов и карту. В буклете отмечается, что, хотя «украинцы и миролюбивые люди», затрагивать вопросы взаимоотношений между Украиной и Россией лучше не стоит. Кроме того, может быть не совсем безопасно называть жителей Украины россиянами. Чем это грозит гостям украинской столицы, в буклете не уточняется. Также предлагается помочь «сохранить Украину чистой», убирая за собой мусор и обучая украинский «экологической ответственности». Памятка призывает пользоваться официальными службами такси вместо частников и помнить, что невероятно красивые украинские девушки отличаются скромностью и достоинством.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым