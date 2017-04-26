Россия обеспечит «ЛНР» электричеством
Как передает Politeka, такое заявление «Интерфаксу» сделал полномочный представитель президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. По его словам, поставки электричества будут осуществляться «в рамках гуманитарной поддержки». Он также заявил, что решение Киева прекратить подачу электричества противоречит Минским соглашениям. Напомним, с сегодняшнего дня, 25 апреля, на территорию Луганской области, которая неподконтрольна Украины, прекратили поставки электроэнергии. Об этом сообщал НЭК «Укрэнерго». В компании отметили, что блэкаут происходит по требованию ГП «Энергорынок» в рамках «Порядка осуществления мероприятий по частичному или полному прекращению разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета». Позже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что также рассматривается вопрос прекращения электроснабжения оккупированной части Донецкой области. Он также добавлял, что задолженность Донецкой области составляет 5,8 млрд, а из них чуть меньше 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым