Россию впервые не пригласили на Генассамблее ПАЧЭС
2017-10-14 18:38
Россию впервые не пригласили на Генассамблее ПАЧЭС
Российская сторона заявляет о беспрецендентом случае и обвиняет в трагедии Украину.
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Россия впервые за 25-летнюю историю Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества не примет участия в заседании Генассамблеи ПАЧЭС, которое пройдет в Киеве, поскольку Украина как страна-организатор не направила приглашение в Москву, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу российской делегации, депутата Госдумы Михаила Емельянова.
“Произошел совершенно беспрецедентный случай, когда украинская сторона – страна-организатор – не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. Это первый случай за 25-летнюю историю ПАЧЭС”, – пожаловался Емельянов.
Он признал, что ПАЧЭС – достаточно сложная организация, в нее входят страны, у которых есть двусторонние конфликты, но никогда еще не было, чтобы страна, в которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание”.
Емельянов заявил, что в России будут внимательно следить за ситуацией на заседании Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве”.
“Если будут приняты какие-то антироссийские решения, мы, конечно, будем их оспаривать, в том числе и из юридических оснований”, – предупредил он и добавил, что в России “рассчитывают на здоровую позицию большинства членов организации”.
Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Она была создана для развития сотрудничества, мира и стабильности в бассейне Черного моря.