Российские фанаты пообещали устроить англичанам “фестиваль насилия” на ЧМ-2018
24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-02-17 09:31
Российские фанаты пообещали устроить англичанам “фестиваль насилия” на ЧМ-2018
Турнир через полтора года должен состояться в России.
Российские футбольные фанаты пообещали устроить для английских болельщиков “фестиваль насилия” на чемпионате мира – 2018, который пройдет в России, передает Rus.Media.
Эти заявления были сделаны для документального фильма “Армия российских хулиганов”, что вскоре будет показан на BBC.
“Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого – то – “фестиваль насилия”, – сказал один из героев ленты.