Россия – Южная Корея смотреть онлайн прямая трансляция матча 7 октября 2017
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Оотбор к Чемпионату мира в России 2018 Когда начало матча Россия – Южная Корея 7-10-2017 в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Россия – Южная Корея
7 октября в 17:00 в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» сборная России примет гостей Южную Кореи в товарищеском матче.
В 2017 году сборная России провела 7 матчей, одержала две победы, при двух ничьих и трёх поражениях. Две последние игры команда Черчесова проиграла Португалии 0:1 и Мексике 1:2. Сильной стабильной игры у россиян нет, хотя до мирового чемпионата осталось чуть больше 6 месяцев.
Южная Корея удачно прошла отбор на мировое первенство, заработав путёвку на мировое первенство и теперь готовится к Мундиалю. В 2017 году корейцы провели 6 матчей, выиграв всего 1 раз, при трёх ничьих и двух поражениях. Серия сборной Южной Кореи без побед насчитывает уже 4 встречи, и длится с 7 июня.
Россия и Южная Корея встречались дважды в истории, в 2013 году в товарищеском матче 2:1 победили россияне, а на мировом чемпионате 2014 года команды сыграли вничью 1:1. В предстоящем матче, результат не имеет особого значения поэтому следует ожидать много забитых мячей, в атаке команды должны играть с огнём, поражение им ничего стоит, а победа будет приятна для морального настроя перед выходом в отпуск и в преддверии решающего этапа подготовки к главному турниру четырёхлетия. Ставка: ТБ2.