Российский антивирус использовали для получения секретной информации – WSJ
2017-10-12 09:34
Российский антивирус использовали для получения секретной информации – WSJ
В антивирусах “Лаборатории Касперского” была прописана возможность глубокого сканирования документов на компьютерах для поиска секретной информации.
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В антивирусах “Лаборатории Касперского” была прописана возможность глубокого сканирования документов на компьютерах для поиска секретной информации, передает Rus.Media.
Российская власть использовала популярное антивирусное программное обеспечение для поиска секретных документов по всему миру. Антивирус сканировал компьютеры по всему миру, где он был установлен, и вишуковував правительственные документы и секретную информацию. Таким образом российское правительство превратило “антивирус Касперского” в инструмент для шпионажа, говорится в статье The Wall Street Journal.
Собеседники газеты рассказали, что антивирусные программы “Лаборатории Касперского” сканируют системы компьютеров и вместе с вирусами ищут такие термины, как “сверхсекретно” в засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США”.
Газета отмечает, что число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока не известно. Также неясно, были таким образом украдены какие-либо секретные материалы.