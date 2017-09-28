Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа миллионеров
2017-09-28 21:06
Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа миллионеров
В то же время общее число долларовых миллионеров в России – около 182 тысяч человек.
Россия в 2017 году стала первой в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, подготовленном компанией Capgemini, пишет Bloomberg. Новость передают Rus.Media.
Так, за год количество россиян, чье состояние составляет как минимум один миллион долларов, выросло, согласно данным, содержащимся в докладе, на 19,7%. В то же время общее число долларовых миллионеров в России остается относительно невысоким – около 182 тысяч человек. В США миллионеров около 4,8 миллиона человек, в Германии – 1,3 миллиона, в Китае – 1,2 миллиона.
Также высокий рост числа миллионеров отмечен в Северной Америке и Европе, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) рост числа миллионеров несколько замедлился.