Россия пыталась посеять вражду в США, используя игру Pokemon Go
2017-10-13 12:51
Россия пыталась посеять вражду в США, используя игру Pokemon Go
Россия устроила целую кампанию на фоне инцидентов, связанных с расовой дискриминацией.
Телеканал CNN заявив, что организаторы “связанной с Россией” кампании в социальных сетях под названием Do not Shoot Us пытались “сеять раздор среди американцев, используя расовую напряженность” с помощью игры Pokemon Go.
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Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование, передает Rus.Media.
Сообщается, что название кампании, возможно, имеет отсылки на лозунг “Руки вверх, не стреляй”, став популярными после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне.
По данным телеканала, для продвижения кампании использовались Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и игра Рокемоп Go.
Сообщается, что организаторы кампании с помощью конкурса зазывали пользователей искать покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где были зафиксированы случаи проявления жестокости со стороны полиции.
Кроме того пользователям рекомендували назначить своим покемонам имена, которые соответствовали именам погибших от рук полицейских. К примеру, “Эрик Гарнер” — афроамериканец, который умер после того, как офицер полиции в Нью-Йорке арестовал его.
Как отмечает телеканал, победителям конкурса обещали вручить подарочные карты Amazon.
“С изображений, предоставленных нам CNN, ясно, что наши игровые активы были присвоены и использованы в рекламных целях третьими лицами без нашего разрешения”, — сообщили в компании Niantic, которая является разработчиком игры Pokemon Go.
Напомним, что в Екатеринбурге Верх-Исетский суд приговорил российского блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условного срока и обязательных работ за игру в Pokemon Go в храме .