Россия потеряла главного и “натурального блондина”…А во всем виновата она! (фото)
2017-10-01 21:19
Россия потеряла главного и “натурального блондина”…А во всем виновата она! (фото)
Артист решил сменил цвет волос.
Сплетники только и говорят, что о предстоящей свадьбе 34-летней Викторией Лопыревой и 40-летнего Николая Баскова, передает Rus.Media.
Церемония бракосочетания должна состояться уже в октябре, но поклонники до сих пор относятся к новости с недоверием, ведь Николаю не один раз приписывали романы, которые заканчивались так же неожиданно, как и начинались.
Виктория и Николай не обращают внимания на критику. Модель и певец продолжают публиковать в социальных сетях романтические фотографии, а недавно они впервые вышли в свет в качестве пары.
Нельзя не заметить, что в последнее время Николай сильно похудел. Также певец сменил имидж: теперь вместо концертных нарядов в стразах и блестках Басков отдает предпочтение более сдержанным костюмам.
Россия лишилась главного блондина, ведь артист решил изменил цвет волос: Николай перекрасился в более темный оттенок. «Надоело быть блондином», — написал в Instagram Басков. Поклонники предположили, что изменения во внешности певца связанные с предстоящей свадьбой.