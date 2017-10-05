Россия подтвердила задержание двух украинских пограничников

despravda | 05.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-04 20:03

Россия подтвердила задержание двух украинских пограничников
Госпогранслужба обнаружила автомобиль пропавших служащих в линии государственной границы.

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Россия подтвердила задержание двух служащих Госпогранслужбы Украины на границе с Сумской областью, передает Rus.Media.

Об этом заявил первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк, сообщает Общественное.

По его словам, Гостаможслужба выявила автомобиль пропавших служащих в линии государственной границы. Учреждение обратилось к российским пограничникам, “в соответствии с взаимодействием, которое существует на сегодняшний день”.

“Российская сторона проинформировала, что ими задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что являются военнослужащими ГНСУ. Они попросили предоставить соответствующие документы, которые подтвердили бы эти лица”, – сказал он.

В то же время, Серватюк отметил, что ожидается их возвращение.

“На завтра планируется проведение погранично-представительской встречи, в результате которой ожидаем, что будет осуществлен возврат украинских пограничников и по результатам расследования выяснены причины их задержания”, – добавил он.

Как пограничники попали на российскую территорию и были задержаны, Серватюк не сообщил.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба разыскивает двух пограничников, которые исчезли во время мониторинга границы на Сумщине.

В то же время, российские СМИ сообщили о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области открыла производство по факту пропажи пограничников.

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