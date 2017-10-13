Россия передала Филиппинам тысячи автоматов Калашникова
2017-10-12 13:50
Россия передала Филиппинам тысячи автоматов Калашникова
Президент Филиппин похвастался помощью от надежного партнера.
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Президент Филиппин похвастался помощью от надежного партнера.
Россия передала Филиппинам “помощь” в размере 5000 автоматов Калашникова и 20 грузовиков с целью помощи в борьбе с терроризмом. Об этом пишет интернет-издание Rus.Media.
“У нас будут Калашниковы, пять тысяч, и 20 армейских грузовиков. Это подарок России для борьбы с терроризмом. Транспорт прибудет 22 октября”, — сказал филиппинский президент Родриго Дутерте, добавив короткую фразу: “это бесплатно”.
Русское оружие должно прибыть до регионального совещания, в котором примет участие министр обороны России. Кроме вышеперечисленного ожидаются поставки боеприпасов и грузовой техники.
Президент пояснил, что военная помощь нужна для борьбы с терроризмом.
Дутерте еще в мае на встрече с президентом России Путиным попросил у него современного оружия. В то же время он отметил, что считает страну очень надежным партнером.