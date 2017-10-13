Россия официально признана агрессором – Что это дает
2017-10-13 12:39
Россия официально признана агрессором – Что это дает
Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает нужную для Украины систему координат.
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Закон о реинтеграции Донбасса (№7163) устанавливает нужную для Украины систему координат.
Об этом заявил заместитель руководителя Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и объяснил значение основных моментов закона, передает Rus.Media.
По его словам, документ, прежде определяет новые правила государственной политики в регионе.
«Важно то, что наконец признаем Россию агрессором, оккупантом. В частности, определяем, что у нас есть оккупированные территории. На эти вопросы закон дает ответа. Что касается реинтеграции Донбасса, то необходимо создать соответствующие условия для начала процесса восстановления украинской власти, украинской контроля над оккупированной территорией», — отметил он.
При этом эксперт уточнил ряд возможностей, которые открывает признании России агрессором.
«Начиная с того, что Россия будет официально названа агрессором и оккупантом во всех международных форматах, заканчивая применением адекватных правовых терминов в повседневной практике. Например, во время Минских переговоров нам говорят, что надо обменяться заключенными, хотя на самом деле эти люди пленных», — заявил он.
Также эксперт добавил, что до принятия закона, с точки зрения украинского законодательства, у нас не могло быть военнопленных, поскольку официально мы не признавали, что на Донбассе продолжается война.
«Этот закон устанавливает нужную для нас систему координат: мы наконец начинаем применять к российско-украинского конфликта международное гуманитарное право, международные конвенции, касающиеся войны», — подытожил Самусь.