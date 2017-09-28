Роналду – лучший футболист мира по версии ФИФА
28.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-01-09 22:28
Роналду – лучший футболист мира по версии ФИФА
Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА.
Криштиану Роналду в прошлом году выиграл с Реалом Лигу чемпионов, а также Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Кроме этого, 31-летний нападающий вместе со сборной Португалии победил на Евро-2016, передает Rus.Media.
Как и ожидалось, КриРо сначала выиграл четвертый Золотой мяч в своей карьере, а сегодня стал и лучшим игроком прошлого года по версии ФИФА.
За прошедший календарный год Криштиану Роналду забил 55 голов и отдал 17 результативных передач.