Роман Масик из Украины стал лучшим брейкдансером Франции (видео)
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 10:39
Роман Масик из Украины стал лучшим брейкдансером Франции (видео)
Брейкдансер Роман Масик единственный представитель Прикарпатья, который принимал участие в соревнованиях на мировом уровне.
Роман Масик с города Коломыя, что на Ивано-Франковской области, победил на соревнованиях по брейк-дансу в Париже, передает Rus.Media. Как сообщает украинский телеканал, после Парижа Масик отправился на мировые соревнования в Нидерланды. Стоит заметить, что Роман единственный представитель Прикарпатья, который когда-либо принимал участие в соревнованиях на мировом уровне. После возвращения на родину он планирует продолжать заниматься танцами и передавать свои знания и умения следующему поколению.