Рождения ребенка. Как душа выбирает своих родителей
2017-09-25 14:03
Рождения ребенка. Как душа выбирает своих родителей
За несколько лет до того, как родилась моя девочка, мне приснился сон, что у меня есть дочь.
Она подошла ко мне и обняла меня, сказала, что она моя дочь, ее зовут Эвелин, передает Rus.Media.
Этот сон запечатлелся в моей памяти и сердце. Настолько, что, когда я узнала, что беременна и что у меня будет девочка, запомнила, что она уже мне сказала свое имя: Эвелин!
Чтобы развиваться, наши души рождаются не один раз. Душа рождается в (втором) теле в течение многих жизней.
Когда души принимают решение иметь земное воплощение, первый шаг – решить, какую жизнь они хотят. Это зависит от того, какие уроки они хотят изучить. Этот процесс действительно зависит от цели и желания души для конкретных уроков и образа жизни.
Например, если две души были вместе прежде, как матери и дочери, тогда они, возможно, захотят снова пережить этот опыт вместе.
Как только эта связь создается, душа потом создает связь с этим человеком и присутнбою вокруг его энергии.
Книга «Духовные дети: как общаться с ребенком, которая вам нужна» – это рассказ о джентльмене, который потратил десятилетия, чтобы связать родителей с их нерожденными детьми.
Разумеется, родители также влияют на то, какова душа присоединяется к их семье с помощью концепции. Согласно показаниям Эдгара Кейси, ежедневные действия и внутренние мысли женщины в период беременности создают поле, привлекают к душе полю жизни.
Что касается семей с более чем одним ребенком, души также заключают договор о жизни с братьями и сестрами. Энергетическое поле и желание матери объединяются, чтобы принять решение о том, кто родился первым.
Единственное, в чем вы можете быть уверены – мы выбираем членов нашей семьи, место, где мы воплотимся, и разные события в жизни, которые произойдут.
Согласны ли вы, что души выбирают родителей? Помните ли вы о своей прошлой жизни?