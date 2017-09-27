Родители отказались от него, когда ему было 36 часов. Вот кем он стал сегодня (фото)
2017-04-24 14:55
Родители отказались от него, когда ему было 36 часов. Вот кем он стал сегодня (фото)
Когда Джоно Ланкастеру было всего 36 часов, родители отказались от него и отдали на усыновление.
Малыш родился с редким генетическим заболеванием, которое называется синдромом Трічера Коллинза. Биологическая мать Джоно была в ужасе от увиденного, поэтому тут же заявила, что у нее не может быть ничего общего с этим ребенком.
Дело в том, что данное генетическое заболевание влияет на формирование лицевых костей плода. Это сильно отражается на внешности. Скулы Джоно растягивались, а глаза опускались ниже. Более того, у него обнаружили проблемы со слухом, а по прогнозам врачей, мальчик и вовсе не имел ни ходить, ни разговаривать.
Будущее малыша было под угрозой, но женщина по имени Джин ухаживала за ним, когда ему было всего 2 недели, а потом усыновила его, когда ему было 5 лет.
С тех пор прошло уже 20 лет, и теперь Джоно – успешный молодой человек, который хочет поделиться своим посылом с миром!
“Мне нужно было верить в себя всю мою жизнь, ведь другие люди смотрели на меня и недооценивали. Мне приходилось доказывать им, что они не правы “.
“Я научился жить на позитиве. Это очень помогает! “
Одним из любимых мест Джоно есть спортзал. Это безопасный приют, который помогает ему высвобождать сдерживаемую энергию и дает силы и мотивацию двигаться дальше. Когда Джоно спрашивают, хочет ли он обратиться за помощью к пластическим хирургам, то парень отвечает:
“Бог создал меня таким. И я родился таким не зря “.
Когда ему было 25 лет, Джоно пытался связаться со своими биологическими родителями. Служба усыновления смогла доставить к ним послание парня. И все же те отказались от встречи и попросили больше не беспокоить их с подобными просьбами.
Это нанесло Джоно очередную порцию боли, но он не сломался и смог найти в себе силы двигаться дальше. Парень не злится на биологических родителей и не хочет, чтобы другие люди осуждали их за такое решение.
Никто не знает, через что им пришлось пройти, когда я родился. Они сделали то, что считали лучше и для них, и для меня. Именно это решение сделало меня таким, какой я сейчас. Вокруг меня много удивительных людей “.
Сейчас Джоно занимается спортом, путешествует по миру и помогает детям, которые страдают от такого же синдрома, как и у него. Он учит их принимать себя такими, какими они есть, ведь в первую очередь всегда нужно любить себя!