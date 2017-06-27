Родители и учителя 17-й школы «дожали» Атрошенко
На прошлом заседании исполкома Черниговского городского совета было принято решение переименовать две школы областного центра (СОШ № 17 и СОШ № 23). Переименования заключалась в том, что у этих учебных заведений отбирали одну степень (из школ І-ІІІ степеней должны стать i-II степеней).
Это образовательное понижение фактически превращает школы девятилетки. Конечно, родителям и учителям «переименованных» школ это не могло понравиться. Но в бой бросилась только 17-я школа – с помощью журналистов и общественных активистов, очевидно, вопрос удалось уладить.
Ведь на очередном заседании исполкома, который состоится сегодня (27 июня) будут рассматривать вопрос отмены «переименования» для 17-й школы. Про 23-ю школу не идет.
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