Родился в рубашке: в реке Остреч спасли бобра, попавшего в руки браконьеров
Сегодня в фауне Менского края могло бы уменьшиться на одного крупного водного грызуна – в реке Остреч под Меной в ловушку, которую оставили браконьеры, попал большой бобер. Неизвестно, сколько еще бедная животное болталась бы в воде, если бы ее случайно не заметили две менянки – Галина Олейник и Нина Готенко, которые пришли к реке нарвать кроликам травы. «Я стояла у реки и сразу не видела бобра, – рассказывает Галина Олейник. – А потом он начал шевелиться, я к нему отозвалась, а от моего голоса и мертвые воскреснут, и бобр на меня посмотрел таким сострадательным взглядом, что у меня аж в душе все перевернулось. Но страха в его глазах не было, он знал, что мы его спасем ». Женщины позвонили знакомым в Мену и сообщили о ситуации. За считанные минуты на место происшествия приехали менские ребята – Роман, Олег и Александр. Они надули лодки, переплыли на другой берег реки, где болтался грызун, извлекли его на берег и спасли от железной ловушки, ведь животное зацепилась хвостом за проволоку, которую оставили браконьеры. «Скажу, что бобру повезло, ведь провод мог бы затянуться у него на шее, и тогда у бобра не было бы шансов на жизнь», – рассказывает спасатель Роман. Остреченська бобр хоть и устал, но несколько раз пытался укусить своих спасателей. Ребята тем временем осмотрели берег реки и нашли еще 5 ловушек, оставленных для бобров. По их словам, ловушки установлены очень профессионально. Провода, конечно, убрали. Романа, Олега и Александра так растрогал и одновременно разгневал этот случай, ребята собираются создать общественную организацию и ловить браконьеров, которые уничтожают природу Менского края.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым