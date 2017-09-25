Рианна появилась на публике в платье от украинского бренда (ФОТО)
25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
2017-09-25 09:58
Рианна появилась на публике в платье от украинского бренда (ФОТО)
Рианна выбрала платье украинского бренда Marianna Senchina, из весенне-летней коллекции, которая была представлена в Киеве в начале сентября.
Сейчас певица путешествует по миру с презентациями ее первой коллекции косметики Fenty Beauty.
Так, для презентации в Мадриде она выбрала платье дизайнера из Бурштына Марианны Сенчиної. По словам дизайнера, после показа с ней связался стилист Рианны и Джиджи Хадид и пригласил образы, которые понравились. Один из этих образов и был продемонстрирован в Мадриде.