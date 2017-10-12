Рядом с Землей пролетел астероид ТС4 (видео)
2017-10-12 13:38
Рядом с Землей пролетел астероид ТС4 (видео)
К счастью, астероид не упал на планету, а благополучно ее прошел.
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В интернете появилось видео, на котором мимо Земли пролетает астероид, которые успели окрестить «вторым Челябинским», передает Rus.Media.
К счастью, астероид не упал на планету, а благополучно ее прошел. Впрочем, астрономы подчеркивали, что за сравнительно небольшого размера небесное тело не представляло угрозы.
Отмечается, что максимально близко к Земле астероид 2012 ТС4 пролетал примерно в 06:40 по киевскому времени. Незадолго до этого японским астрономам удалось сделать соответствующее видео, запечатлев астероид.
Если взглянуть на видео, то можно заметить, что астероид мерцает. Это обуславливается тем, что он вращается с огромной скоростью. По приблизительным подсчетам, размер 2012 ТС4 не превышает 40 метров в диаметре.