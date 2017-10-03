Рядом с Землей пролетел астероид размером 14 метров
2017-10-03 09:58
Рядом с Землей пролетел астероид размером 14 метров
Астероид, которому дали название 2017 SX17, пролетел между Землей и Луной на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты.
Астероид размером с автобус пролетел 2 октября на сравнительно близком расстоянии от Земли, передает Rus.Media. Как сообщает Space.com угрозы для нашей планеты этот астероид не представлял.
“Астероид, которому дали название 2017 SX17, пролетел между Землей и Луной на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты в 6.20 утра по восточному времени”, – говорится в сообщении.
Этот астероид был обнаружен 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он делает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.
Астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров. Он уже изучен несколькими телескопами и надзорными кампаниями.
Напомним, огромный астероид Florence пролетел 1 сентября в 7 миллионах километров от Земли. Так близко к Земле настолько крупные астероиды (диаметр небесного тела 4,4 километра) еще не приближались.