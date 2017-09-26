Рядом с телом любителя экзотических животных нашли его любимого питона (фото)
2017-09-25 21:55
Рядом с телом любителя экзотических животных нашли его любимого питона (фото)
Следователи подозревают, что именно змея убила мужа.
31-летний любитель змей из Великобритании Дэн Брэндон был найден мертвым в своей спальне, а в нескольких шагах от тела мужа был его любимый питон, передает Rus.Media. Следователи подозревают, что именно змея убила мужа — и это первый подобный случай в Великобритании, сообщает Daily Mail.
В социальных сетях Дэн размещал множество фотографий с воспитанниками. Муж давно держал дома рептилий и умело с ними обращался. Его друзья до сих пор не верят, что змея могла стать причиной его смерти, и надеются, что следствие опровергнет эту версию. С ними согласен и пресс-секретарь общества защиты рептилий Суррея и Хэмпшира.
Окончательный вывод о причинах смерти Брэндона будет сделано после проведения токсикологической экспертизы и вскрытия. На сегодняшний день следователи считают, что змея самостоятельно покинула террариум и атаковала хозяина, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы. В пользу этой версии говорят и следы, обнаруженные на теле мужчины. Расследование смерти Дэна Брендона продолжается.