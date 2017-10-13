Резолюция ПАСЕ – не поражение и не победа – Климкин
2017-10-13 06:03
Резолюция ПАСЕ – не поражение и не победа – Климкин
Украина будет работать над выводами Венецианской комиссии относительно языковой нормы закона об образовании.
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Министр иностранных дел Павел Климкин не считает принятую 12 октября резолюцию ПАСЕ об образовательной реформе Украины ни поражением, ни победой, передает Rus.Media.
“Решение ПАСЕ сегодня – не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать”, – написал глава МИД в Twitter.
“Решение ПАСЕ сегодня-не поражение и не победа. Над выводами Венец.комиссии работать.И мы до сих пор не доказали етніч.общинам всех преимуществ с-ну”
В то же время он добавил, что пока не удалось доказать этническим общинам все преимущества закона.
Климкин также отметил, что евроинтеграция венгров Украины должна происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС.
“2/3 Евроинтеграция венгров Украины должно происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС”
“Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии”, – заявил министр.
“3/3 Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии”
Он добавил, что в Будапеште у него был непростой разговор и анонсировал встречу министров образования двух стран.
Члены ПАСЕ раскритиковали закон об образовании, изменив статью 7 о языке образования без консультаций с представителями нацменьшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения к закону об образовании. Кроме того, в ПАСЕ есть ряд юридических вопросов к закону.