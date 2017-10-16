Резня на Хлебопекарном: мужчина оказался в больнице
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 15 октября, в операционное отделение Черниговской городской больницы №2 был госпитализирован мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выяснилось, что в 18:30 на вул. Хлебопекарной потерпевшего, черниговца, 1981 года рождения, произошел конфликт с жителем г. Ичня, 1970 года рождения. В результате которого последний нанес телесные повреждения потерпевшему.
Известно также, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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