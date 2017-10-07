Резкий рост цен на газ в Украине: стало известно, что задумали в правительстве
2017-10-07 11:38
Резкий рост цен на газ в Украине: стало известно, что задумали в правительстве
Для МВФ приготовили предложение.
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Чтобы избежать резкого роста цен на газ для населения, Украина на следующей неделе предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета, передает Rus.Media.
Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
Согласно этой формуле цена останется неизменной до июля 2018 года.
По данным издания, во время встречи в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и представители МВФ не договорятся, то, по данным агентства, останется два варианта.
Первый – выполнять требования Фонда. Второй вариант, как сказал собеседник агентства, “сказать, что мы можем жить без МВФ”, принять политическое решение и не обращать внимание на сотрудничество с Фондом.
Стоит отметить, что устойчивое ценообразование на газ и реформа пенсионной системы является одним из условий выделения Украине долгосрочного кредитного транша от МВФ в размере 17,5 млрд долларов.
Правительство уже предложило повысить цену на газ на 4,8%, согласно договору, в рамках сотрудничества с МВФ, оно должно составить 17,6%.