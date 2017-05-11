Резервисты совершенствуют боевое мастерство
Резервисты 61-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север» во время занятий по боевой подготовке совершенствуют свои навыки. В ходе подготовки к проведению бригадных тактических учений с боевой стрельбой военнослужащие доводят до автоматизма свои действия во время поражения противника в различных видах боя. Инструкторы на занятиях обучают правильности и эффективности применения штатной техники и вооружения, ведь каждый из них провел не один бой в зоне проведения АТО и знает, что надо уметь солдату в бою. Кроме выполнения упражнений стрельб из разных видов оружия, с резервистами дополнительно было проведено закалки моральной стойкости. Во время отражения условного штурма противника каждый «побывал» под танком и выполнял упражнения по его уничтожению. Нас не испугать никакой толщиной брони, – шутили они после занятий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым