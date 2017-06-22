Рейды безопасного отдыха проходят на Черниговщине
С целью предотвращения случаев гибели людей на водоемах сегодня, 21 июня, сотрудники Гродненского, Менского и Семеновского районных подразделений Управления ДСНС Украины в Черниговской области совместно с представителями Национальной полиции провели рейдовые проверки самых популярных среди населения мест массового отдыха у воды. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. В ходе рейдов спасатели провели с отдыхающими информационно-разъяснительные беседы по соблюдению правил безопасного поведения на воде, рассказали о статистике гибели людей на водоемах и основные причины трагических случаев. Во время общения были розданы профилактические листовки с основными правилами безопасности и алгоритмом действий при спасении жизни утопающих. Кроме того, специалисты ДСНС напомнили родителям о необходимости постоянного наблюдения за развлечениями детей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым