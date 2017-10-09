Рева рассказал, кто будет иметь право на досрочную пенсию
2017-09-05 15:38
Рева рассказал, кто будет иметь право на досрочную пенсию
Огромный список льготников будет пересмотрено.
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На досрочную пенсию имеют право те, кто работает во вредных условиях, военные и ряд других категорий граждан .
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Rus.Media.
“У нас столько различных вариантов выхода на пенсию, что даже тот пенсионный возраст, который установлен – 60 лет, а реальное время выхода меньше. Это означает, что расходы Пенсионного фонда еще больше. Поэтому предлагается и в этом вопросе навести порядок. На досрочную пенсию имеют право те, кто работает во вредных условиях труда, военные и ряд других категорий работников”, – сказал Рева.
По его словам, речь идет о категории работников, которые имеют большие трудовые затраты, чем другие. Огромный список льготников будет пересмотрено.