Рева пояснил, как рассчитывалась стоимость года страхового стажа
2017-10-12 21:03
Рева пояснил, как рассчитывалась стоимость года страхового стажа
Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что стоимость года страхового стажа рассчитывалась учитывая минимальную сумму вклада украинцев в ПФ.
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Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что стоимость года страхового стажа рассчитывалась исходя из минимальной суммы вклада украинцев в Пенсионный фонд и коэффициента, передает Rus.Media. Об этом он заявил во время пресс-завтрака в четверг.
“Минимальный страховой взнос украинцев 704 гривны. То есть за каждый месяц человеку, если она платит не меньше 704 гривны, начисляется один месяц страхового стажа. Согласно закону, в случае, если у вас нет страхового стажа, вы можете компенсировать его с коэффициентом 2.
То есть за каждый месяц, если у вас есть такое желание и возможность, вы оплатите 1408 гривен. 1408 гривен умножьте на 12 месяцев и вы получите сумму свыше 16 тысяч гривен”, – заявил Рева, объясняя журналистам, как высчитывалась сумма, за которую украинцам предлагают купить год страхового стажа в случае необходимости.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект относительно пенсионной реформы. Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.