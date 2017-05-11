Ретро-автомобили, байкеры и стилисты: в Чернигове пройдут уникальные фестивали
11.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
В Чернигове 13 и 14 мая в рамках проведения туристического сезона состоится фестиваль «STREET ART» и ретро-фестиваль «Машина времени». В рамках этих мероприятий объявят результаты полуфинала фестиваля творческой молодежи «Чернигов The Best», байкеры города представят экстремальную шоу-программу «стант-ШОУ», состоятся выставка ретро-мобилей от «Retro Angel» и автомобилей от «Богдан Авто», показ стильных причесок и модной одежды в стиле ретро, а также музыкальный фестиваль, во время которого лучшие исполнители Черниговщины и гости из города Славутич будут выполнять отечественные и мировые хиты 80-90-х годов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым