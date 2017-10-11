Ресницы на магнитах: новый модный тренд взорвал сеть
2017-10-11 18:54
Ресницы на магнитах: новый модный тренд взорвал сеть
Кажется, в мире красоты наметилась еще одна новинка
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В Америке появился шикарный бьюти-тренд – ресницы на магнитах, передает Rus.Media.
На днях в Instagram появился новый тренд – ресницы на магнитах. Звучит, как что-то футуристическое, но все же, на практике оказалось очень удобной вещью. Принцип работы новых магнитных пучков заключается в следующем: одну пластину с ресницами прикладывают к верхней границы природных ресниц, а вторую – к нижней. Таким образом, магниты на двух пучках соединяется и прочно держатся.
Первыми, кто предложил такую необычную бьюти-новинку, стала компания One Two Lash. Они представили магнитные пластинки с ресничками в лаконичной и красивой черной упаковке. Плюс ресниц на магните в том, что их можно использовать несколько раз.