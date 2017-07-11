Репкинского района задержали 23-летнего водителя с поддельными документами
На территории Репкинского района в с. Олешня 8 июля полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 23-летнего киевлянина. Во время проверки документов установлено, что водительское удостоверение, которое он предоставил для проверки, имеет явные признаки подделки.
Об этом ЧЕline сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Репкинского отдела полиции.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 358 ч.4 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.
В этом году во время надзора за дорожным движением полицейские выявили три факта использования водителями поддельного удостоверения.
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