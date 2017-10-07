Рената Литвинова прокомментировала информацию о свадьбе с Земфирой
2017-10-06 19:47
Рената Литвинова прокомментировала информацию о свадьбе с Земфирой
В связи с этим слухи о свадьбы женщин появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.
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Сегодня топовые российские СМИ начали распространять новость о том, что певица Земфира и актриса Рената Литвинова якобы поженились, передает Rus.Media.
Так, телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллинн. Этот слух подхватили и другие СМИ
Однако Литвинова утверждает, что эта информация не соответствует действительности. Более того – она собирается наказать журналистов за клевету, передает РИА “Новости”.
“Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь. Она будет искать способ наказать авторов за клевету”, – рассказала представитель актрисы.
Земфира и Литвинова очень часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню “Жить в твоей голове”, режиссером которого выступила Литвинова. Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни как “Прогулка”, “Мы разбиваємося” и “Во мне”. Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.
В связи с этим слухи о свадьбы женщин з’являлялися в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.